Ouder echtpaar overleden in Hilversum: geen jenever, maar amfetamine-olie

Een ouder echtpaar uit Hilversum overleed in april 2023 nadat zij hadden gedronken uit een fles waarin geen alcohol zat, maar amfetamine-olie. De politie tast nog altijd grotendeels in het duister over het dramatische voorval.

De 84-jarige vrouw werd onwel in haar woning nadat ze een glaasje uit de jeneverfles had gedronken en overleed enkele dagen daarna. Twee weken eerder was haar man al met vergelijkbare klachten opgenomen in het ziekenhuis. Ook hij had uit dezelfde fles gedronken en kort erna overleden

Cadeau

Uit onderzoek blijkt dat de jeneverfles in een Nederlandse winkel is gekocht en vervolgens cadeau is gedaan aan het echtpaar. De fles blijkt er al een hele reis op te hebben zitten, voordat het op tafel bij de senioren in Hilversum aankwam.

De politie onderzocht de zaak samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de betrokken slijterij. Wat bleek: “Dit pakket was door een onbekende verdachte naar Sevilla verstuurd. Bij het versturen heeft de afzender de betreffende slijterij valselijk opgegeven als afzender. Doordat het pakket niet werd afgehaald, werd het teruggestuurd naar de betreffende slijterij. De flessen werden daarna per ongeluk in de schappen geplaatst”, laat de politie weten.

Spaans spoor

Er zijn geen aanwijzingen dat er meer flessen met amfetamine in omloop zijn. Helaas zit het onderzoek muurvast. “Veel blijft onduidelijk. Wat we weten is dat het pakket met de flessen vanuit Nederland naar Spanje is verzonden. Omdat het daar niet is opgehaald, werd het weer naar Nederland teruggestuurd. We zijn nu op zoek naar twee Spaanse getuigen die in april 2023 een pakket probeerden op te halen bij een pakketpunt in Sevilla.”

Ook zoekt de politie mensen die meer weten over wie het pakket vanuit Nederland heeft verstuurd. Wie iets weet, wordt dringend verzocht zich te melden.