Merz prijst rol Jordanië in Gaza-oorlog

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 december 2025 om 20:58
AMMAN (ANP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft voor zijn reis naar Israël ook een bezoek gebracht aan Jordanië. Hij prees de rol die dat land heeft gespeeld in de Gaza-oorlog.
"Jordanië speelt een unieke rol in de Israëlisch-Palestijnse kwestie", zei Merz na een ontmoeting met de Jordaanse koning Abdullah. Hij wees op de vele Palestijnse vluchtelingen die Jordanië huisvest en de hoeveelheid humanitaire hulp die het land levert aan de Palestijnen.
Merz hamerde er in Jordanië op dat de tweede fase van het staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël snel moet ingaan. Dat houdt onder meer in dat de Israëlische troepen zich verder moeten terugtrekken uit Gaza. Merz benadrukte daarnaast dat de machtsbasis van Hamas moet worden weggenomen, zodat die beweging geen bedreiging meer zou vormen voor Israël.
