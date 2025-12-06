Steenbergen zwemt met Europees record naar EK-goud op 200 wissel

LUBLIN (ANP) - Zwemster Marrit Steenbergen heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan in het Poolse Lublin overtuigend de titel op de 200 meter wisselslag gewonnen. Steenbergen verbrak met 2.01,83 het meer dan tien jaar oude Europees record van Katinka Hosszu uit Hongarije.

Het zilver was voor de Ierse Ellen Walshe (2.04,78), Anastasia Gorbenko uit Israël pakte het brons (2.05,32).

Voor Steenbergen is het haar zesde medaille dit EK en de vierde gouden. De 25-jarige Nederlandse pakte donderdag goud op de 200 meter vrije slag en de 100 meter wisselslag. Met de estafetteploeg won ze ook goud op de 4x50 meter vrije slag bij de vrouwen.