Merz roept Europa op zich assertiever op te stellen in de wereld

BERLIJN (ANP) - Europa moet zijn belangen sterker behartigen om vrede en welvaart in 2026 te garanderen, te midden van uitdagingen zoals Russische agressie, wereldwijd protectionisme en veranderende betrekkingen met de Verenigde Staten. Dat stelde de Duitse bondskanselier Friedrich Merz in een nieuwjaarstoespraak.

Merz zei onder meer dat de oorlog in Oekraïne een directe bedreiging vormt voor de vrijheid en veiligheid van het continent. "We zien steeds duidelijker dat de Russische agressie onderdeel is van een plan gericht tegen heel Europa", aldus Merz. Dat laatste zou blijken uit het feit dat Duitsland volgens Merz dagelijks te maken heeft met sabotage, spionage en cyberaanvallen.

Sinds zijn aantreden in mei heeft Merz een voortrekkersrol gespeeld in de Europese inspanningen om Oekraïne te steunen in de strijd tegen Rusland. Berlijn heeft sinds 2023 ook de defensie-uitgaven verhoogd.

Merz noemde ook protectionisme in de wereldeconomie als uitdaging voor Europa en wees erop dat de Europese afhankelijkheid van geïmporteerde grondstoffen steeds vaker als politiek drukmiddel wordt gebruikt.