Treinbotsing bij Incastad Machu Picchu eist dode en 40 gewonden

Samenleving
woensdag, 31 december 2025 om 1:31
MACHU PICCHU (ANP) - Een frontale botsing tussen twee treinen op de spoorlijn naar Machu Picchu in Peru heeft een dode en minstens 40 gewonden geëist. De overledene was de machinist van een van de twee treinen, aldus het openbaar ministerie in Cusco, de plaats die het dichtst bij de beroemde Incastad ligt.
De voornaamste verbinding met Machu Picchu is een trein vanuit Cusco naar Aguas Calientes. Vanuit dat dorp kunnen toeristen een bus nemen naar de Incastad, die niet rechtstreeks via de weg bereikbaar is. Video's die passagiers naar de televisiezender RPP stuurden, toonden gewonde slachtoffers die naast het spoor lagen en twee beschadigde locomotieven.
Machu Picchu is een van de belangrijkste toeristische attracties in Zuid-Amerika en behoort sinds 1983 tot het Unesco-werelderfgoed. De stad, inmiddels een ruïne, werd in de vijftiende eeuw gesticht door de Inca's en bestaat uit ongeveer tweehonderd gebouwen. Dagelijks komen er duizenden bezoekers.
