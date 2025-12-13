Merz: waarschuwt partijgenoten voor Poetin en Europese toekomst

MÜNCHEN (ANP/DPA/AFP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft op het CDU-partijcongres opnieuw gewaarschuwd voor de Russische dreiging. "Poetin stopt niet", zei Merz zaterdag in München.

"Op een dag worden we niet gevraagd naar onze standpunten over pensioenen", aldus Merz, "maar naar of we wel het maximale hebben gedaan om de vrijheid en vrede te bewaren." De Duitse leider sprak van "tectonische" verschuivingen in de wereldpolitiek, waarvan de gevolgen slechts achteraf zichtbaar zullen zijn. "En wij, Duitsers, Europeanen, staan in het middelpunt van dit proces."

Deze week werd bekend dat Duitsland militairen naar Polen stuurt om daar de oostgrens van de EU te helpen versterken. Polen presenteerde afgelopen jaar het plan om met name aan de grens met de Russische exclave Kaliningrad en die met Belarus verdedigingswerken op te tuigen. Duitse militairen moeten vanaf april komend jaar assisteren bij die werkzaamheden, aldus een woordvoerder van het ministerie van Defensie vrijdag.