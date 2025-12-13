ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Merz: waarschuwt partijgenoten voor Poetin en Europese toekomst

Samenleving
door anp
zaterdag, 13 december 2025 om 14:59
anp131225078 1
MÜNCHEN (ANP/DPA/AFP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft op het CDU-partijcongres opnieuw gewaarschuwd voor de Russische dreiging. "Poetin stopt niet", zei Merz zaterdag in München.
"Op een dag worden we niet gevraagd naar onze standpunten over pensioenen", aldus Merz, "maar naar of we wel het maximale hebben gedaan om de vrijheid en vrede te bewaren." De Duitse leider sprak van "tectonische" verschuivingen in de wereldpolitiek, waarvan de gevolgen slechts achteraf zichtbaar zullen zijn. "En wij, Duitsers, Europeanen, staan in het middelpunt van dit proces."
Deze week werd bekend dat Duitsland militairen naar Polen stuurt om daar de oostgrens van de EU te helpen versterken. Polen presenteerde afgelopen jaar het plan om met name aan de grens met de Russische exclave Kaliningrad en die met Belarus verdedigingswerken op te tuigen. Duitse militairen moeten vanaf april komend jaar assisteren bij die werkzaamheden, aldus een woordvoerder van het ministerie van Defensie vrijdag.
loading

POPULAIR NIEUWS

_0384fc8b-ae13-416f-97b5-dd22a6b935e9

Nieuwe foto's van Epstein, Trump en meisjes, veel meisjes

generated-image (3)

Van Londen naar Łódź: hoe een rijker Polen het verliezende Engeland leeg trekt

im-07043757

AI-gadgets zijn nu waardeloos – maar dat gaat snel veranderen

226941085_l

Tegenslag is goed voor je

index4ada

'Spookdeeltjes' van de zon veroorzaken verborgen kettingreactie in de aarde

137379265_m

Paar glazen wijn per week? Zelfs dat verhoogt je risico op kanker

Loading