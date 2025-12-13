ECONOMIE
Onstuimig weer op Canarische Eilanden, sneeuw vanaf 1400 meter

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 13 december 2025 om 15:05
bijgewerkt om zaterdag, 13 december 2025 om 15:14

De Canarische Eilanden kampen met flink onstuimig weer door storm Emilia. Op onder meer Tenerife, La Palma en Gran Canaria geldt op veel plaatsen code oranje. Plaatselijk komen stevige regen en onweersbuien voor met windstoten tot 90 kilometer per uur aan de kust, meldt Weeronline. In de berggebieden valt sneeuw vanaf 1400 meter.
Aan de kust worden ook metershoge golven verwacht. Daarnaast kan in de bergen flink veel neerslag vallen, doordat het wolkendek blijft hangen. Op Tenerife en Gran Canaria kan regionaal 80 tot 100 millimeter regen vallen, terwijl in de maand december gemiddeld 14 millimeter regen valt. Daardoor is er kans op overstromingen en aardverschuivingen.
Ook zondag trekken buien over, maar is het weer minder onstuimig. Vanaf maandag is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door.


