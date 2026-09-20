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Merz wil bondskanselier blijven na historisch verlies CDU

Samenleving
door anp
zondag, 20 september 2026 om 18:56
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BERLIJN (ANP/DPA/RTR) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in een toespraak tot het land gezegd in zijn functie te willen blijven, ondanks de historisch grote verliezen die zijn CDU op basis van exitpolls lijkt te lijden in de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Voor-Pommeren.
Merz zei onder meer dat het verkiezingsresultaat een "ramp" is voor zijn partij. Ook beloofde hij de aangekondigde hervormingen op onder andere het pensioenstelsel te versnellen in zijn hoedanigheid van CDU-partijleider en bondskanselier om "Duitsland vooruit te helpen".
Volgens een exitpoll van omroep ARD behaalt de CDU zondag 5,5 procent van de stemmen in Mecklenburg-Voor-Pommeren, vlak boven de kiesdrempel van 5 procent. De radicaalrechtse AfD wordt er met 37 procent de grootste partij.
In Berlijn kan de CDU rekenen op nog maar 20 procent. Die Linke wordt daar de grootste partij met 24,5 procent. De AfD boekte ook daar winst en eindigt vermoedelijk op 15,7 procent, aldus de exitpoll.
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