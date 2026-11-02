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Merz wil dat president wordt opgevolgd door een vrouw

Samenleving
door anp
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BERLIJN (ANP/AFP) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft de wens uitgesproken dat president Frank-Walter Steinmeier wordt opgevolgd door een vrouw, aldus bronnen binnen zijn partij. De voornamelijk ceremoniële functie is nog nooit door een vrouw bekleed.
De ambtstermijn van Steinmeier, sinds 2017 in functie, loopt volgend jaar af. Merz zou hebben gezegd dat hij het over één ding zeker is, namelijk dat de opvolger "een vrouw moet zijn". Bronnen binnen zijn CDU melden dat hij die uitspraak deed tijdens een overleg met lokale CDU-functionarissen.
De bondskanselier deelde geen lijst van potentiële kandidaten. Mogelijke kandidaten zijn voorzitter van de Bondsdag Julia Klöckner, onderwijsminister Karin Prien en voormalig defensieminister Annegret Kramp-Karrenbauer.
Steinmeiers opvolger wordt op 30 januari gekozen door de Bondsvergadering, die als enige taak heeft om de president te kiezen. Zo'n 1260 personen, onder wie parlementariërs, mogen stemmen.
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