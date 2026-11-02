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Ruim 1 miljoen euro ingezameld voor afgebrand stadhuis Limoges

Samenleving
door anp
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LIMOGES (ANP) - Een inzamelingsactie voor het afgebrande stadhuis van de Franse stad Limoges heeft al ruim 1 miljoen euro opgeleverd. Het gebouw raakte zwaar beschadigd door de brand op 17 oktober, toen in Frankrijk massaal rellen, plunderingen en vernielingen plaatsvonden.
Het geld komt van meer dan 9800 donoren. Fondation du patrimoine, een onafhankelijke non-profitorganisatie die zich inzet voor Frans erfgoed, hoopt 2 miljoen euro in te zamelen. Hoeveel geld nodig is om het stadhuis te herbouwen, is nog niet bekend.
Premier Sébastien Lecornu vertelde vorige maand tijdens een bezoek aan Limoges dat de staat de kosten zal dekken, maar met bijdragen van publieke en particuliere donoren. Hij zei ook dat het stadhuis de status van historisch monument zal krijgen. Daardoor komt het pand, dat tussen 1879 en 1883 werd gebouwd, in aanmerking voor subsidies.
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