VS verzoeken Israël opnieuw journalisten in Gaza toe te laten

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 21:50
anp031125179 1
WASHINGTON (ANP) - De regering van president Donald Trump zet druk op Israël om buitenlandse journalisten toe te laten tot Gaza. Dat schrijft The Times of Israel op basis van twee hooggeplaatste Amerikaanse functionarissen. Volgens het Israëlische medium heeft Washington Israël opnieuw opgeroepen media toe te laten. Ook heeft het onderwerp voor Washington "geen topprioriteit", aldus The Times of Israel.
Eind oktober oordeelde het Israëlische hooggerechtshof dat Israël buitenlandse journalisten voorlopig kan blijven weren uit het gebied. De Foreign Press Association had daartoe in 2024 namens honderden journalisten een zaak aangespannen. Het hof schoof een uitspraak in die zaak vervolgens dertig dagen voor zich uit, omdat "de omstandigheden zijn veranderd". Wanneer de zaak verdergaat, is nog niet bekendgemaakt.
In augustus zei Trump dat de VS Israël al eerder dit jaar hadden verzocht journalisten toegang te geven. Trump voegde er destijds aan toe dat het nog altijd onveilig is in het gebied.
