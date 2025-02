Mes gevonden tijdens onderzoek naar steekincident Nieuwegein

In de buurt van de Anemoonstraat in Nieuwegein is op het dak van een schuurtje een mes gevonden, ziet een fotograaf van het ANP. Zaterdagmiddag werd in die straat een 11-jarig meisje doodgestoken. De politie kan de vondst van het mes nog niet bevestigen.

Rond een parkeervak bij de Anemoonstraat is zondag een herdenkingsplek ingericht voor het doodgestoken meisje. Mensen leggen daar bloemen, knuffels en kaartjes neer.

Kort na het steekincident werd in Nieuwegein een 29-jarige verdachte aangehouden. De man uit Nieuwegein heeft zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit, meldde de politie zondagochtend. Het 11-jarige slachtoffer was geboren in Eritrea.