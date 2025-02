5 tips om brood langer vers te houden

De snelste manier om te bezuinigen op je boodschappen is minder eten weggooien. Brood kan langer vers blijven als je het goed behandeld.

Bewaar brood in een papieren zak

Een papieren zak is een van de beste manieren om je brood langer vers te houden. Hierdoor kan het brood ademen en blijft het langer vers. Plastic zakken zijn niet aan te raden, omdat deze de luchtstroom beperken en vocht vasthouden, waardoor schimmel kan ontstaan.

Bewaar brood in de vriezer

Als je niet in staat bent om brood binnen een paar dagen op te eten, overweeg dan om het in de vriezer te bewaren. Bewaar je brood in een luchtdichte verpakking om te voorkomen dat het uitdroogt. Het is belangrijk om brood eerst volledig te laten ontdooien voordat je het gaat eten.

Bewaar brood op kamertemperatuur

Hoewel het verleidelijk kan zijn om brood in de koelkast te bewaren om het langer vers te houden, is dit niet aan te raden. De koude en droge omgeving van de koelkast zorgt er namelijk voor dat het brood uitdroogt. Het is beter om brood op kamertemperatuur te bewaren.

Snijd brood niet in dunne plakjes

Je zult verbaasd zijn hoeveel invloed de dikte van het brood heeft op hoe lang het vers blijft. Dunne plakjes brood drogen namelijk sneller uit dan dikke plakken. Snijd het brood dus niet in te dunne plakjes.

Verwarm brood voor het eten

Een warme, knapperige korst zorgt niet alleen voor een heerlijke smaak, maar kan er ook voor zorgen dat het brood weer iets vochtiger wordt. Verwarm het brood dus nog even in de oven voordat je het gaat eten.

Bron(nen): Mariefrance