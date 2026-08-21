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Metershoog Mueck-beeld opgebouwd voor 10 jaar Voorlinden

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 12:56
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WASSENAAR (ANP) - Het metershoge beeld Boy van de Australische kunstenaar Ron Mueck, bekend van zijn levensechte en uitvergrote mensbeelden, komt naar museum Voorlinden. De komst hangt samen met het tienjarig bestaan van het museum in Wassenaar. Ook komen er andere topstukken uit andere musea, zoals van de impressionist Claude Monet en werk van popart-kunstenaar Roy Lichtenstein.
Boy is een 4,5 meter hoog hurkend jongetje en wordt in delen overgebracht uit het Deense museum ARoS in Aarhus. Mueck voltooide het in 1999. Het is het absolute topwerk van ARoS, zegt een woordvoerster van Voorlinden. "Het komt per vrachtwagen en in twee delen. Het moet met hoogwerkers in elkaar gezet worden. Het weegt 500 kilo. De toupet, die als laatste wordt geplaatst, is ter grootte van een groot kleed."
Volgens Voorlinden past Boy net onder het dak. "Het is nog de vraag of we een muurtje moeten slopen, want we moeten een bocht maken. Het wordt echt een megaoperatie", zegt de woordvoerster.
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