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Talpa compenseert alle gebruikers van livestream Ajax-wedstrijd

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 augustus 2026 om 13:49
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AMSTERDAM (ANP) - Talpa heeft besloten alle gebruikers die betaald hadden voor de livestream van de play-offwedstrijd voor de Conference League FC Sion-Ajax te compenseren. Dat heeft Talpa vrijdag bekendgemaakt. Door een technisch probleem bij streamingdienst KIJK konden fans van Ajax donderdagavond de wedstrijd van hun club deels niet via dat platform kijken.
"Hoewel een deel van de kijkers de livestream goed heeft kunnen volgen, vinden we het uiteraard erg vervelend dat een groep gebruikers niet direct toegang had tot de stream", meldt een woordvoerder. "Dat staat haaks op de kwaliteit en ervaring die we onze kijkers willen bieden. Alle betalende gebruikers ontvangen daarom het volledige aankoopbedrag van 4,99 euro terug op hun rekening." Talpa wil niet zeggen om hoeveel kijkers het gaat.
Ajax won de wedstrijd met 2-4.
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