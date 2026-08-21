Steeds vaker zijn tradwives amper 20. En dat is net zo eng als het klinkt

Trouwen, geen studie, geen kantoorbaan en zo snel mogelijk kinderen krijgen. De tradwife-trend op TikTok is niet nieuw, maar opvallend is dat de influencers die deze traditionele levensstijl verheerlijken steeds jonger worden. Sommigen zijn pas 18 of 19 jaar.

Neem Ava Ahavat. "Ik ben 19 jaar, getrouwd, heb geen diploma, geen 9-tot-5-baan en ben precies waar ik wil zijn", verkondigde ze in een video die bijna 17 miljoen keer werd bekeken voordat ze hem verwijderde. Een andere 19-jarige influencer moedigt vrouwen aan jong te trouwen en snel kinderen te krijgen.

Op beeld ziet het er aantrekkelijk uit: mooie jurken, zelfgebakken brood, keurige huizen, baby's en een echtgenoot die het geld verdient.

Het probleem zit in wat je níét ziet

Deskundigen maken zich vooral zorgen over tienermeisjes die dit soort filmpjes voorgeschoteld krijgen. Niet omdat er iets mis is met de keuze om thuis voor kinderen te zorgen, maar omdat de financiële risico's zelden onderdeel zijn van het sprookje. Wie geen opleiding, werkervaring of eigen inkomen heeft, kan volledig afhankelijk worden van een partner.

En dan is er nog iets ironisch aan de tradwife-influencer. Terwijl ze vertelt dat haar man voor het inkomen zorgt, is ze ondertussen zelf video's aan het bedenken, filmen en monteren, volgers aan het verzamelen en haar account ten gelde aan het maken.

Oftewel: ze presenteert zichzelf als vrouw zonder carrière, terwijl influencer zijn gewoon haar carrière is.

De werkelijkheid is een stuk minder romantisch

Volgens onderzoeker Kate Scott is de populariteit van de trend wel te begrijpen. Voor jonge vrouwen die opgroeien met dure kinderopvang, economische onzekerheid en een stressvolle arbeidsmarkt klinkt een leven waarin iemand anders de financiële zorgen draagt behoorlijk aantrekkelijk.

Alleen is dat voor de meeste gezinnen nauwelijks haalbaar op één inkomen. Bovendien komen sommige bekende tradwives uit zeer vermogende families of verdienen ze zelf geld als influencer. Het TikTok-sprookje is daardoor moeilijk te kopiëren.

Voormalige tradwives waarschuwen inmiddels voor de keerzijde. Samantha Tumberger was tien jaar financieel afhankelijk van haar man voordat hij haar verliet. Jennie Gage trouwde jong en zag haar huwelijk op haar 44ste stranden.

Hun advies aan jonge vrouwen is weinig TikTokwaardig, maar wel duidelijk: bouw eerst je eigen leven op, zorg dat je zelf geld hebt en ontdek wie je bent. Zoals Gage het samenvat: "Een man is geen plan."