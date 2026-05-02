Weeronline: dodenherdenking en Bevrijdingsdag zijn fris en droog

HOUTEN (ANP) - Het warme en droge weer van de afgelopen dagen maakt in het weekend plaats voor fris en regenachtig lenteweer. Op zowel dodenherdenking als Bevrijdingsdag is het fris, met op maandag temperaturen tussen de 14 tot 16 graden. Op Bevrijdingsdag wordt het niet warmer dan 12 tot 16 graden.

Weeronline ziet dat de weersomslag op zaterdag begint. Stevige regen- en onweersbuien trekken dan in de avond het land over, met kans op windstoten en hagel. Ook kan er in korte tijd veel neerslag vallen.

Na het weekend komt de wind uit noordelijke richting, waardoor het flink afkoelt. De meeste zonuren worden op maandag en dinsdag in de kustgebieden verwacht. Landinwaarts is het meer bewolkt. Daar is ook de kans op regen groter.

Bevrijdingsdag kent door de jaren heen een wisselend weerbeeld. In 1957 vielen er op die dag winterse buien, wat leidde tot sneeuw in de Limburgse heuvels. De koudste Bevrijdingsdag was in 1979. Het werd die dag niet warmer dan 7,2 graden in De Bilt. De warmste Bevrijdingsdag werd gemeten in 1990 met 27,8 graden in De Bilt.