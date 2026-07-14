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Mexico dient klachten in bij justitie VS over optreden ICE

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 18:49
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MEXICO-STAD (ANP/RTR) - Mexico heeft bij justitie in Amerikaanse staten klachten ingediend over het optreden tegen Mexicaanse staatsburgers tijdens operaties van ICE, de dienst migratie- en douanehandhaving. De dienst is berucht door operaties waarbij geweld wordt gebruikt, soms met dodelijke afloop.
Meerdere Mexicanen zijn daar het slachtoffer van geworden. Afgelopen vrijdag nog werd een Mexicaan in Houston doodgeschoten door een ICE-agent. Er zijn veertien door ICE aangehouden Mexicanen in detentiecentra van de dienst overleden.
De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft gezegd dat haar land geen oogje mag dichtknijpen maar tot actie overgaat wat betreft het lot van landgenoten in de VS.
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