Tata aan de slag met opruimen vervuiling door staalslakken

ZAANDAM (ANP) - Tata Steel gaat de verontreiniging die is ontstaan door de jarenlange opslag van staalslakken op het industriecomplex opruimen. De 835.000 ton staalslakken die aan de Mergelkade lagen, zijn inmiddels verwijderd, meldt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Nu moet de bodem nog worden gesaneerd. Het staalbedrijf heeft daartoe een plan opgesteld dat is goedgekeurd door de omgevingsdienst. Die zal de komende jaren de sanering volgen.

Staalslakken zijn restproducten van staalproductie en bevatten onder meer zware materialen. De schadelijke stoffen kunnen na contact met (regen)water wegspoelen en in de bodem zakken. Daarom geldt sinds een jaar een tijdelijk verbod op het gebruik van bepaalde staalslakken en is er een vergunning nodig. Onder meer de wegenbouw gebruikt ze.

De omgevingsdienst ontdekte in 2024 dat de bodem en het grondwater waren vervuild. De staalslakken zijn deels afgevoerd naar de Baltische Staten en naar Pelt & Hooykaas, een gespecialiseerd bedrijf elders op het Tata-industrieterrein.