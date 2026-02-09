Mexico stuurt geen olie meer naar Cuba, maar wel humanitaire hulp

MEXICO-STAD (ANP/BLOOMBERG) - Mexico heeft olieleveringen aan Cuba stopgezet vanwege de dreiging met sancties door Donald Trump. Dat zei de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum maandag. Ze beloofde wel door te gaan met het sturen van humanitaire hulp naar het met een brandstoftekort kampende Caribische eiland.

Zondag vertrokken twee schepen van de Mexicaanse marine naar Cuba met meer dan 800 ton humanitaire hulp aan boord.

"De olieleveringen liggen momenteel stil en we proberen negatieve gevolgen voor Mexico te voorkomen en, zoals altijd, de beste diplomatieke oplossing te vinden zodat Cuba de brandstof kan ontvangen", aldus Sheinbaum. Ze herhaalde dat Mexico kan bemiddelen tussen de VS en Cuba om een ​​oplossing voor hun conflict te vinden.

Onenigheid

Sheinbaums besluit de olieleveringen stop te zetten betekent geenszins dat ze het eens is met Trumps dreiging om landen die olie aan Cuba leveren te bestraffen. "Je kunt niet mensen schaden omdat je het niet eens bent met hun regering. Het is niet juist. Ze hebben geen brandstof voor ziekenhuizen of scholen. De mensen lijden."

Eind januari zei Sheinbaum nog door te gaan met olieleveringen aan Cuba omdat ze die als "humanitaire hulp" zei te beschouwen.