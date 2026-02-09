Starmer heeft weer lucht na steun van kabinetsleden

LONDEN (ANP) - De kabinetsleden van de Britse premier Keir Starmer hebben hun steun voor hem uitgesproken. Dat geeft de premier weer lucht, nadat de leider van de Labour-partij in Schotland, Anas Sarwar, tot zijn aftreden had opgeroepen. Dat melden Britse media zoals de BBC.

Starmer stond onder druk vanwege zijn benoeming van oud-minister Peter Mandelson in 2024 tot ambassadeur, hoewel zijn kantoor ervan op de hoogte was dat die banden had onderhouden met zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Onder anderen minister van Volksgezondheid Wes Streeting en voormalig vicepremier Angela Rayner, die beiden worden beschouwd als logische kandidaten om Starmer op te volgen, spraken hun steun uit. Hetzelfde deden vicepremier David Lammy, minister van Financiën Rachel Reeves, minister van Defensie John Healey en minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood.

Eerder had Starmer laten weten dat hij niet van plan is af te treden. De premier spreekt later maandag de leden van de Labour-fractie in het parlement toe.