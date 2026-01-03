ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Mexico veroordeelt Amerikaanse aanvallen op Venezuela

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 14:16
anp030126131 1
MEXICO-STAD (ANP/AFP) - De Mexicaanse regering van president Claudia Sheinbaum veroordeelt krachtig de Amerikaanse aanvallen op Venezuela. Deze vorm van militaire actie "brengt de regionale stabiliteit ernstig in gevaar".
De linkse regering van Sheinbaum spreekt over "unilateraal uitgevoerde acties van de Verenigde Staten tegen het grondgebied van de Bolivariaanse Republiek Venezuela". De relaties tussen Mexico en Venezuela zijn vaak gespannen geweest. Mexico heeft veel kritiek gehad op het autoritaire bewind van de linkse Nicolás Maduro. Maar het land erkent hem wel als wettige president van Venezuela.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545973214

Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

_185eed19-08c3-4887-b372-c8ab28f6c093

Het verborgen leven van Poetin: tussen macht en mysterie

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

88846797_m

Brandend maagzuur: simpele gewoontes die vaak meer doen dan een pil

schermafbeelding 2024 05 20 om 144807

Van glad tot ruig: 100 jaar mannenkapsels in 1 minuut

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 00.46.07

X en Grok: hoe Musk’s AI vrouwen ongevraagd uitkleedt

Loading