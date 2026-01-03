Mexico veroordeelt Amerikaanse aanvallen op Venezuela

MEXICO-STAD (ANP/AFP) - De Mexicaanse regering van president Claudia Sheinbaum veroordeelt krachtig de Amerikaanse aanvallen op Venezuela. Deze vorm van militaire actie "brengt de regionale stabiliteit ernstig in gevaar".

De linkse regering van Sheinbaum spreekt over "unilateraal uitgevoerde acties van de Verenigde Staten tegen het grondgebied van de Bolivariaanse Republiek Venezuela". De relaties tussen Mexico en Venezuela zijn vaak gespannen geweest. Mexico heeft veel kritiek gehad op het autoritaire bewind van de linkse Nicolás Maduro. Maar het land erkent hem wel als wettige president van Venezuela.