Middeleeuwse toren in Rome deels ingestort, meerdere gewonden

ROME (ANP) - In Rome is een middeleeuwse toren gedeeltelijk ingestort, meldt persbureau ANSA. De Torre dei Conti, vlak bij het Forum Romanum en het Colosseum, werd gerenoveerd toen een deel van een van de muren naar beneden kwam. Meerdere bouwvakkers belandden onder de bakstenen.

Iemand is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens ANSA ligt er ook nog iemand onder het puin, maar die zou in elk geval bij bewustzijn zijn. De brandweer is bezig de persoon te bevrijden. Twee anderen raakten lichtgewond en hoefden niet naar het ziekenhuis.

Het grootste deel van de Torre dei Conti staat nog overeind. De toren werd gebouwd in 1238 als versterkt huis van de familie Conti. De afgelopen jaren stond het gebouw leeg. Door de restauratie was ook de straat eromheen al afgesloten voor burgers.