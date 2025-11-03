ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Joost Prinsen in actie: niemand kon zo puur en krachtig dit belangrijke Nederlandse gedicht voordragen

Video
door Peter Janssen
maandag, 03 november 2025 om 13:14
joost prinsen
Met Joost Prinsen (1942–2025) verliezen we een veelzijdige Nederlandse acteur, presentator, schrijver en docent. Van Erik Engerd in De Stratemakeropzeeshow tot de onnavolgbare quizmaster van Met het mes op tafel, maar ook gedichten voordragen kon hij als de beste.
Kijk en huiver om zijn hartverscheurende voordracht van het gedicht Ben Ali Libi van Willem Wilmink, de goochelaar die alles verloor. (het artikel gaat verder onder de video)
Ben Ali Libi, geboren als Michel Velleman in 1895 in Groningen, werd één van de grootste goochelaars van zijn tijd. Hij trad op voor vorsten, stond in kranten als wonderboy van de magie en veroverde volle zalen. Maar in de donkere jaren van de oorlog ging het mis. Als Joodse artiest hield hij ondanks toenemende verboden toch zijn vak hoog. Hij gaf les vanuit de Joodse Raad en trad zelfs op in kamp Molengoot.
Op 29 juni 1943 werd hij met zijn gezin gedeporteerd. Twee dagen later, op 2 juli, werd hij in Sobibór vermoord.
“De wijze waarop je Willem Wilmink's 'Ben Ali Libi' declameerde, is en blijft voor mij een van de puurste en krachtigste voordrachten van een Nederlands gedicht ooit. Alsof het voor je stem geschreven is. Laten we je herinneren door naar je te blijven luisteren. Rust zacht, lieve, grootse Joost”, schrijft Djeekop de Dichter op X.

Lees ook

Acteur en presentator Joost Prinsen (83) overledenActeur en presentator Joost Prinsen (83) overleden
Noraly Beyer en Joost Prinsen: ‘Ik vond haar direct zo verschrikkelijk sexy. Dat vind ik nog steeds.’Noraly Beyer en Joost Prinsen: ‘Ik vond haar direct zo verschrikkelijk sexy. Dat vind ik nog steeds.’
Joost Prinsen (81) schrijft in column openhartig over uitgezaaide blaaskankerJoost Prinsen (81) schrijft in column openhartig over uitgezaaide blaaskanker
Joost Prinsen: 'Ik wil in Noraly's armen sterven'Joost Prinsen: 'Ik wil in Noraly's armen sterven'
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-441960262

Vroeger sliepen mensen twee keer per nacht. Dat kun je ook nu nog merken

ANP-517578579

Waarom jíj steeds wordt gecontroleerd bij de zelfscankassa

ANP-536253433

Verbitterde ex-koning Juan Carlos: ik had niks met 'koude' Diana

generated-image (46)

Mannen denken dat ze naar een sekscam kijken, maar in werkelijkheid zien ze slavinnen

anp021125132 1

Dales doet aangifte tegen Tofik Dibi wegens smaad en laster

shutterstock_2508350243

De gevaarlijkste plek voor vrouwen is thuis

Loading