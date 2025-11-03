Van Weel gaat uitsluiten hulp aan illegalen beter uitleggen

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister David van Weel (Asiel en Migratie) gaat in een toelichting op een wetsvoorstel beter uitleggen waarom mensen die hulp verlenen aan illegalen niet strafbaar zouden moeten zijn. De VVD-minister wil daarmee tegemoetkomen aan de kritiek van de Raad van State op zijn wet.

Het gaat om een reparatie van een aangenomen voorstel om illegaal verblijf strafbaar te stellen. Dat zou betekenen dat ook alle hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning strafbaar zou zijn. Dat wil Van Weel verhelpen. De Raad van State zegt dat er momenteel geen basis in de wet is waarmee alle hulp uit te sluiten valt. Daar moet Van Weel nu dus toelichting op geven.

Bovendien is het nu al strafbaar om hulp te verlenen aan mensen die hier illegaal verblijven, vanwege een inreisverbod of een ongewenstverklaring. Dat blijft zo, schrijft de Raad van State. Dat roept de vraag op hoe de wens van de Tweede Kamer om illegaliteit strafbaar te stellen, te rijmen valt met de bestaande wet. Ook hier gaat de minister tekst en uitleg bij geven, aldus het ministerie.