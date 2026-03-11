Middeninkomens 'in de knel' op Amsterdamse huurmarkt

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse huurmarkt zitten mensen met een middeninkomen in de knel. De huren in de vrije sector zijn tussen 2023 en 2025 alleen maar gestegen en het aanbod van huurwoningen neemt af doordat private verhuurders hun panden in de verkoop hebben gedaan. De groei in het aanbod aan private huur is daardoor tot stilstand gekomen. Dat meldt de gemeente op basis van het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam.

Daaruit komt naar voren dat 19 procent van de Amsterdamse huishoudens een middeninkomen heeft. Dat was in 2023 nog 14 procent. Zij zijn meestal aangewezen op hoge huren in de private sector, waardoor een groot deel van hun inkomen naar woonlasten gaat. Volgens de onderzoekers wordt 40 procent van de woningen in het dure huursegment bewoond door mensen die daar eigenlijk een te laag inkomen voor hebben.

Kopen in de hoofdstad is voor lage en middeninkomens ook moeilijk, ook al is het aantal koophuizen toegenomen. Ze kunnen vaak geen hypotheek krijgen, zodat veel koophuizen gaan naar mensen die eigen geld meebrengen.

In de sociale huur is het aantal woningen tussen 2023 en 2025 met 1600 gestegen naar 223.000. Dat komt doordat woningcorporaties hun voorraad hebben uitgebreid. De huurprijzen zijn wat gezakt.