Migrant Abrego gemarteld in beruchte gevangenis El Salvador

MARYLAND (ANP) - Kilmar Abrego, die door de VS onterecht naar El Salvador werd gedeporteerd en vervolgens werd teruggehaald, is in de gevangenis in El Salvador mishandeld en gemarteld. Dat hebben zijn advocaten bekendgemaakt.

De dertigjarige Abrego woonde als migrant in Maryland met zijn Amerikaanse vrouw en hun jonge zoon. Ondanks een rechterlijke uitspraak uit 2019 dat Abrego niet uitgezet mocht worden vanwege het risico op vervolging in El Salvador, werd hij in maart toch gedeporteerd. Abrego groeide uit tot symbool van het harde immigratiebeleid van president Donald Trump.

De VS erkenden uiteindelijk dat Abrego onterecht was gedeporteerd door een "administratieve fout". Hij werd in juni teruggehaald naar de VS, waar hij terecht moet staan voor beschuldigingen van mensensmokkel.

In El Salvador zat Abrego vast in de beruchte CECOT gevangenis, waar hij volgens zijn advocaten te maken kreeg met onder meer slaaponthouding, fysiek geweld en psychologische marteling. Ook kreeg hij te weinig eten.