Mikael en moeder 'blijven strijdbaar' na uitspraak Raad van State

AMSTERDAM (ANP) - Bij de 11-jarige Mikael die woensdag hoorde dat hij Nederland moet verlaten, is het nieuws nog niet echt doorgedrongen. Zijn moeder Gohar is heel verdrietig. "Het is een beroerde situatie", zegt Guy Loyson, vriend en woordvoerder van de familie. "Ik zie niet zo een-twee-drie een uitweg." Toch blijven Loyson en de familie "strijdbaar".

De Raad van State (RvS) oordeelde woensdag dat Mikael en zijn moeder niet in Nederland mogen blijven en naar Armenië moeten vertrekken, waar Mikaels moeder vandaan komt. Zij kwam in 2010 naar Nederland en is gebleven nadat haar asielaanvraag werd afgewezen. Mikael is hier geboren en heeft zijn hele leven in Nederland gewoond. Daarom had hij een aanvraag ingediend om hem en zijn moeder een verblijfsvergunning te verlenen.

Hij deed dit op grond van de zogeheten Afsluitingsregeling, die is bedoeld voor kinderen die volgens de strikte regels geen verblijfsvergunning krijgen, maar al jaren in Nederland wonen. Het is de afsluiting van het kinderpardon. De IND wees Mikaels aanvraag af, maar in 2021 oordeelde de rechter dat dat niet had mogen gebeuren. Daarop stapte de IND naar de Raad van State, die nu in het nadeel van Mikael heeft beslist. Volgens de hoogste bestuursrechter zijn de jongen en zijn moeder een te lange periode uit beeld geweest bij de betrokken instanties.

De familie denkt na over eventuele vervolgstappen. "Het is hopen op een wonder, al weet ik niet van welke kant dat zou moeten komen", aldus Loyson. Een petitie aan minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber is ruim 38.000 keer ondertekend. In Amsterdam-Zuidoost, waar Mikael en zijn moeder tot voor kort in een azc zaten, zijn plannen om een mars te organiseren als steunbetuiging voor de jongen.