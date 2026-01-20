Mike Johnson spreekt Brits parlement toe over samenwerking met VS

LONDEN (ANP/RTR) - De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, heeft het Britse parlement toegesproken. Zijn bezoek is naar aanleiding van de 250e verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. "We zijn er altijd in geslaagd om onze meningsverschillen als vrienden rustig op te lossen", zei Johnson. "Dat zullen we blijven doen."

Het bezoek van Johnson komt enkele dagen nadat president Donald Trump heeft gedreigd met hogere importheffingen voor verschillende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Nederland, omdat ze militairen stuurden naar Groenland. Dinsdag botsten de VS en het Verenigd Koninkrijk nog over een afgelegen eiland voor de kust van Afrika dat het Verenigd Koninkrijk terug gaat geven aan Mauritius. Dat noemde Trump een "daad van totale zwakte".

Johnson prees de samenwerking tussen de twee landen. "Laten we streven naar overeenstemming, onze dialoog voortzetten en een oplossing vinden, zoals we dat in het verleden altijd hebben gedaan."