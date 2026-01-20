ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Mike Johnson spreekt Brits parlement toe over samenwerking met VS

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 13:34
anp200126145 1
LONDEN (ANP/RTR) - De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, heeft het Britse parlement toegesproken. Zijn bezoek is naar aanleiding van de 250e verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. "We zijn er altijd in geslaagd om onze meningsverschillen als vrienden rustig op te lossen", zei Johnson. "Dat zullen we blijven doen."
Het bezoek van Johnson komt enkele dagen nadat president Donald Trump heeft gedreigd met hogere importheffingen voor verschillende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Nederland, omdat ze militairen stuurden naar Groenland. Dinsdag botsten de VS en het Verenigd Koninkrijk nog over een afgelegen eiland voor de kust van Afrika dat het Verenigd Koninkrijk terug gaat geven aan Mauritius. Dat noemde Trump een "daad van totale zwakte".
Johnson prees de samenwerking tussen de twee landen. "Laten we streven naar overeenstemming, onze dialoog voortzetten en een oplossing vinden, zoals we dat in het verleden altijd hebben gedaan."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

anp190126178 1

Trump tegen Britse premier: ik ben mogelijk verkeerd geïnformeerd

ANP-532166801

Leer Bayesiaans denken: zo neem je altijd de optimale beslissing

9effc1f6-40d2-4845-a82c-5db985f15091 (1)

De baas van ICE ziet er uit als een officier uit een nazi-film. Dat is blijkbaar opzettelijk

ANP-547937761

Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

272760399_m

Waarom Scandinaviërs zonder zon toch geen winterdip hebben

Loading