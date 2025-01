Mike Johnson toch in eerste ronde herkozen als Huis-voorzitter

WASHINGTON (ANP) - Mike Johnson is toch in één ronde herkozen als voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Twee partijgenoten die eerst op iemand anders stemden hebben later hun stem veranderd, waardoor Johnson precies genoeg stemmen had voor een meerderheid en herkozen is.

Johnson kreeg aanvankelijk niet genoeg stemmen. Drie Republikeinen stemden op iemand anders en zes partijgenoten stemden helemaal niet. Die zes brachten toch hun stem uit op Johnson toen ze nogmaals de kans kregen om te stemmen. Daarmee haalde Johnson het nog niet. Pas een klein uur nadat iedereen gestemd had besloten twee van de rebellerende Republikeinen hun stem aan te passen en Johnson toch te steunen. Daardoor had hij 218 stemmen, genoeg voor een meerderheid.

Het is niet duidelijk of er achter de schermen afspraken zijn gemaakt of beloftes zijn gedaan door Johnson, zodat hij toch hun steun zou krijgen. Aanstaand president Donald Trump had vooraf zijn steun uitgesproken voor Johnson.

De Democraat Hakeem Jeffries kreeg 215 stemmen, van alle Democraten in het Huis.