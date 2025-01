Ook vrijdagavond en zaterdag code geel voor gladheid

DE BILT (ANP) - Vrijdagavond en zaterdag geldt in een deel van Nederland code geel voor gladheid. Eerder werd al code geel afgegeven voor zondag, voor het hele land.

Tot zaterdagochtend kan het in het midden, noorden en oosten plaatselijk glad worden door winterse buien, bevriezing van natte wegen of een combinatie daarvan, meldt het KNMI. In de nacht van zaterdag op zondag kan sneeuw voor gladheid zorgen. Ook kan de sneeuw het zicht beperken en kan het verkeer er hinder van ondervinden. Dat kan leiden tot vertragingen. De verwachting is dat er zondagochtend op veel plaatsen 1 tot 3 centimeter sneeuw valt, in het midden van het land kan 3 tot 5 centimeter vallen.

De sneeuw gaat zondagochtend over in regen, dat begint in het zuidwesten. In het begin van de middag gebeurt dat ook in het noordoosten. De gladheid verdwijnt dan weer.