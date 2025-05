Milieuclubs: kabinet haalt bij Lelystad Airport zaken door elkaar

DEN HAAG (ANP) - Milieuorganisaties blijven het "onverantwoord en onacceptabel" vinden om Lelystad Airport open te stellen voor vakantievluchten. Het kabinet heeft volgens ingewijden plannen om er maximaal 10.000 passagiersvluchten per jaar toe te staan én F-35-gevechtsvliegtuigen te stationeren. "Civiele en militaire luchtvaart zijn fundamenteel verschillende kwesties, maar worden nu bewust door elkaar gehaald", reageren Greenpeace en Milieudefensie.

Over F-35's in Lelystad hebben ze op zichzelf nog geen standpunt. "We vinden vooral dat het twee gescheiden besluiten moeten zijn", legt een woordvoerder van Greenpeace uit.

"Deze stap betekent meer uitstoot, meer lawaai en meer druk op kwetsbare natuurgebieden", stellen de milieuclubs. "Wij zullen ons hier krachtig tegen verzetten, samen met bewoners, experts en organisaties die zich zorgen maken over de toekomst van klimaat en natuur." De organisaties vinden dat de luchtvaart juist moet krimpen om klimaat- en natuurdoelen te halen.