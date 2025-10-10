Plannen rechtse partijen niet goed voor klimaat en stikstof

DEN HAAG (ANP) - De plannen van rechtse partijen zorgen niet voor vooruitgang op het stikstofdossier of in het tegengaan van klimaatverandering. Dat constateert het Centraal Planbureau in de doorrekening van de verkiezingsprogramma's.

VVD, NSC en SGP zorgen voor stilstand op het klimaatdossier, de plannen van JA21 en BBB zorgen juist voor meer uitstoot van broeikasgassen. D66, GroenLinks-PvdA, ChristenUnie en Volt zetten juist veel in op het terugdringen van die uitstoot. Het CDA scoort een klein plusje.

Eenzelfde beeld is te zien op stikstof. GroenLinks-PvdA, D66, ChristenUnie en Volt zetten met hun plannen fors in op stikstofbeleid. De verwachting van de plannen van VVD en CDA is wat gematigder, maar wel positief. De verkiezingsprogramma's van NSC, BBB, SGP en JA21 zorgen voor amper minder stikstof. De rekenmeesters zien dat daardoor bijvoorbeeld minder woningbouw mogelijk is.