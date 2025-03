Milieuorganisatie roept supermarkten op om methaan te rapporteren

AMSTERDAM (ANP) - Supermarkten moeten ook rapporteren over de uitstoot van methaan waar zij of hun producten verantwoordelijk voor zijn, vindt milieuorganisatie Mighty Earth. De internationale milieuclub heeft samen met Changing Markets Foundation onderzoek gedaan naar rapportages van de twintig grootste supermarkten wereldwijd. Daaruit blijkt de methaanuitstoot erg onderbelicht, zegt Mighty Earth.

Dat terwijl het een belangrijk broeikasgas is, benadrukt directeur Jurjen de Waal van Mighty Earth Nederland. "Nu zien we maar weinig actie bij supermarkten om de methaanuitstoot te verminderen." De onderzoekers hanteerden een puntensysteem bij het bestuderen van de rapportages. Relatief scoorde het Britse Tesco het best, maar nog steeds was dit met 51 procent "niet eens een voldoende". Ahold (waar Albert Heijn onder valt) en Schwarz (Lidl) stonden op de vierde en vijfde plek.

Methaan komt onder meer vrij bij productielocaties voor olie en gas, vuilnisbelten, rijstvelden en vee. Het gas blijft minder lang in de atmosfeer dan CO2, maar het warmt de aarde veel sterker op. Wetenschappers benadrukken dat het terugdringen van methaanuitstoot dus op korte termijn een grote bijdrage kan leveren om klimaatverandering tegen te gaan. Veel landen hebben dit inmiddels ook erkend en hebben beloofd de uitstoot van methaan met minimaal 30 procent te reduceren in 2030.