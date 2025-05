Milieuorganisaties ontstemd dat Schiphol na 2028 weer mag groeien

DEN HAAG (ANP) - Milieuorganisaties zijn kritisch op het besluit van luchtvaartminister Barry Madlener (PVV), die maatregelen wil treffen om de geluidsoverlast van Schiphol te verminderen. Als het doel van 2028 is gehaald, mag de luchthaven weer groeien, schrijft Madlener in de brief aan de Tweede Kamer.

"De minister laat omwonenden van Schiphol in de steek", vinden Milieudefensie, Greenpeace en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland. "Weliswaar stelt hij nu een maximumaantal vliegbewegingen van 478.000 in, maar tegelijk laat hij het vliegtuiglawaai na 2028 weer gewoon toenemen door vanaf dan extra vluchten op Schiphol toe te staan."

Ook vinden ze het onbehoorlijk dat de minister inzet op 'vlootvernieuwing', waarbij oude, luide vliegtuigen vervangen worden door nieuwe en stillere vliegtuigen. "Nieuwe vliegtuigen zijn voor omwonenden op de grond helemaal niet stiller omdat 1 tot 2 decibel minder geluid voor het menselijk oor nauwelijks waarneembaar is."

Omwonenden

Volgens de milieuclubs maken vooral de tientallen vliegtuigen per uur die dag en nacht overvliegen het verschil. "En juist daaraan weigert de minister iets te doen." De milieuorganisaties zeggen bezwaar te gaan maken bij de rechter tegen dit besluit van Madlener.

Eerder oordeelde de rechtbank al dat de overheid onvoldoende rekening houdt met de omwonenden van Schiphol die last hebben van de vliegtuigherrie. De milieuorganisaties vinden dat de minister hier niet naar heeft geluisterd.