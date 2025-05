Disney kondigt nieuw pretpark aan in Abu Dhabi

ABU DHABI (ANP/BLOOMBERG) - Walt Disney wil in Abu Dhabi zijn eerste pretpark in het Midden-Oosten openen, heeft het Amerikaanse entertainmentconcern woensdag bekendgemaakt. Het wordt de eerste volledig nieuwe locatie van het bedrijf sinds de opening van het Shanghai Disney Resort in 2016.

Disneyland Abu Dhabi wordt gebouwd op Yas Island, een soort toeristisch centrum in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar liggen ook de pretparken Ferrari World, Warner Bros. World en SeaWorld.

Welke attracties in het nieuwe park komen, is nog niet bekend. Het concern is nog bezig met het ontwerp, een proces dat doorgaans ongeveer twee jaar duurt. Daarna duurt het nog vijf tot zes jaar om het park te bouwen.

Meest geavanceerde park

Josh D'Amaro, de baas van de divisie die de parken van het bedrijf omvat, zegt dat het Disneys geavanceerdste park tot nu toe wordt. De financiering komt volgens hem van de lokale parkontwikkelaar Miral Group.

Disney heeft al parken in Californië, Florida, Frankrijk, Japan, Hongkong en China.