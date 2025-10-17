ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN: zwaarste klappen opwarming aarde voor 80 procent armsten

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 7:07
anp171025063 1
NEW YORK (ANP/AFP) - Bijna 80 procent van de armste mensen ter wereld wordt rechtstreeks blootgesteld aan klimaatgevaren die worden verergerd door de opwarming van de aarde. Dat komt neer op ongeveer 900 miljoen mensen die een "dubbele en diep ongelijke last" dragen, waarschuwen de Verenigde Naties vrijdag.
Niemand is immuun voor de steeds vaker voorkomende en hevigere gevolgen van klimaatverandering, maar de armsten krijgen de zwaarste klappen, zei Haoliang Xu, waarnemend hoofd van het Ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP) tegen persbureau AFP. Hij noemt droogte, overstromingen, hittegolven en luchtvervuiling als voorbeelden van gevolgen van klimaatverandering waaraan mensen met een laag inkomen meer worden blootgesteld.
In november wordt de VN-klimaattop (COP30) gehouden in Brazilië. Dat is volgens Xu "het moment voor wereldleiders om klimaatregelingen te zien als maatregelen tegen armoede".
Volgens een jaarlijks onderzoek van het UNDP en het Oxford Poverty and Human Development Initiative leven 1,1 miljard mensen (18 procent van de inwoners van de 109 onderzochte landen) in "acute meervoudige armoede", van wie de helft minderjarig is.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-322673798

Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel

ANP-534119779

Nieuwe coronavariant Stratus gaat rond: dit zijn de symptomen

ANP-327894097

Griekse nieuwssite: Koning koopt tweede huis is Griekenland

Processie-Overdinkel-1-kl

BBB wil processies verbieden

ANP-465999607

Zien: Blaudzun haalt uit naar Wierd Duk in De Slimste Mens: ‘Hij is een wappie, hij is een fascist’

ANP-537294207

Oekraïne is steeds blijer met zijn nieuwste bondgenoot — Trump

Loading