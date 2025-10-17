VN: zwaarste klappen opwarming aarde voor 80 procent armsten

NEW YORK (ANP/AFP) - Bijna 80 procent van de armste mensen ter wereld wordt rechtstreeks blootgesteld aan klimaatgevaren die worden verergerd door de opwarming van de aarde. Dat komt neer op ongeveer 900 miljoen mensen die een "dubbele en diep ongelijke last" dragen, waarschuwen de Verenigde Naties vrijdag.

Niemand is immuun voor de steeds vaker voorkomende en hevigere gevolgen van klimaatverandering, maar de armsten krijgen de zwaarste klappen, zei Haoliang Xu, waarnemend hoofd van het Ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP) tegen persbureau AFP. Hij noemt droogte, overstromingen, hittegolven en luchtvervuiling als voorbeelden van gevolgen van klimaatverandering waaraan mensen met een laag inkomen meer worden blootgesteld.

In november wordt de VN-klimaattop (COP30) gehouden in Brazilië. Dat is volgens Xu "het moment voor wereldleiders om klimaatregelingen te zien als maatregelen tegen armoede".

Volgens een jaarlijks onderzoek van het UNDP en het Oxford Poverty and Human Development Initiative leven 1,1 miljard mensen (18 procent van de inwoners van de 109 onderzochte landen) in "acute meervoudige armoede", van wie de helft minderjarig is.