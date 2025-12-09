Stint-ondernemers bij aanvang strafzaak: ook voor ons groot drama

DEN BOSCH (ANP) - In de rechtbank in Den Bosch is de strafzaak over het dodelijke ongeluk met een Stint in het Brabantse Oss begonnen. "De vraag wat er werkelijk is gebeurd heeft de afgelopen jaren onze levens beheerst", zeiden Stint-ondernemers Edwin Renzen en Peter Noorlander bij aanvang van de zitting. "Het is voor ons, net als voor iedereen in deze zaak, een vreselijk drama. Ook wij zijn ouder en beseffen als geen ander wat dit ongeluk teweeg heeft gebracht."

Met de elektrische bolderkar gebeurde op 20 september 2018 een ernstig ongeluk. De Stint kwam op een spoorwegovergang in Oss terecht en werd aangereden door een trein. De vier kinderen Dana en haar zusje Liva, Fleur en Kris kwamen om het leven. De oudere zus van Dana en Liva en een begeleidster raakten zwaargewond.

De strafzaak tegen de Stint-ondernemers en hun bedrijven wordt bijgewoond door nabestaanden van de kinderen. De bestuurster van de Stint volgt de zaak via een videoverbinding. Zij komen donderdag aan het woord.