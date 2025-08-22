ECONOMIE
Schoof: nu nadenken hoe het verder moet met kabinet

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 22:08
anp220825213 1
DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof gaat "de komende periode nadenken hoe het nu verder moet" nu NSC haar steun voor het demissionaire kabinet heeft ingetrokken. Dat zei hij in een kort statement tegen de verzamelde pers na afloop van de ministerraad. Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) heeft in die vergadering zijn vertrek aangekondigd. Niet lang daarna volgden de andere NSC-ministers zijn voorbeeld.
Schoof zei dat "we de ontwikkelingen van vandaag eerst even moeten laten bezinken."
De partijloze premier legt straks in de Tweede Kamer een verklaring af.
