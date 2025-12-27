ECONOMIE
Poetin ziet geen haast in Kyiv om oorlog te beëindigen

Samenleving
door anp
zaterdag, 27 december 2025 om 19:21
anp271225093 1
MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Oekraïne in zijn ogen geen haast heeft om de oorlog te beëindigen. Hij dreigde dat Rusland al zijn doelen met geweld zou bereiken als Kyiv het conflict niet op vreedzame wijze zou willen oplossen.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei eerder juist dat er snel vrede kan komen als de Russen instemmen met een Amerikaans 20-puntenplan. Maar volgens hem is het juist Poetin die niet bereid is om te stoppen met oorlogvoeren.
Zelensky presenteerde afgelopen week de details uit het 20-puntenplan en praat dit weekend met Europese leiders en de Amerikaanse president Donald Trump om het plan verder uit te werken.
