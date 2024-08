Miljoenen Bengalen de straat op na aftreden premier

DHAKA (ANP/AFP) - In Bangladesh zijn miljoenen mensen de straat op gegaan om het aftreden van premier Hasina Wajed te vieren. De meeste Bengalen vierden vreedzaam feest, maar op sommige plekken braken gewelddadigheden uit. Volgens autoriteiten in de hoofdstad Dhaka zijn zeker twintig mensen omgekomen.

Menigtes zwaaien met vlaggen en dansen op tanks in de straten van Dhaka, nu Hasina na wekenlange bloedige protesten is opgestapt en gevlucht naar buurland India. De demonstranten braken maandag door de hekken van haar ambtswoning en plunderden het gebouw. Op beelden van de Bengaalse zender Channel 24 is te zien dat mensen meubels, televisies en boeken naar buiten dragen en zwaaien naar de camera's.

Ook op andere plekken liep het uit de hand. Huizen van Hasina's bondgenoten zijn aangevallen en een gebouw van de staatsomroep is in brand gestoken. Meerdere standbeelden van Hasina's vader Mujibur Rahman, een onafhankelijkheidsheld in Bangladesh, zijn vernield.

Legerchef Waker-Uz-Zaman heeft de demonstranten opgeroepen om kalm te blijven en naar huis te gaan. Hij kondigde in een televisietoespraak aan dat er een interim-regering komt nu Hasina het land heeft verlaten.