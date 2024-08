AMSTERDAM (ANP) - De 19-jarige toerist die zondag overleed toen hij in Amsterdam onder een tram terecht was gekomen, kwam uit Frankrijk. Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat zijn dood een ongeluk was. De bestuurder van de tram valt niets te verwijten, aldus de politie.

De politie doet nog aanvullend onderzoek "om vast te stellen onder welke omstandigheden de man in aanrijding is gekomen". Het incident gebeurde rond 11.00 uur op de Martelaarsgracht in het centrum van de stad.