Miljoenen euro's schadevergoeding voor botsing op brug Baltimore

BALTIMORE (ANP) - De eigenaar van het containerschip dat tegen de Francis Scott Key Bridge in Baltimore in de Verenigde Staten voer gaat ruim 100 miljoen dollar (ruim 92 miljoen euro) schadevergoeding aan de Amerikaanse federale overheid betalen. Dat schrijft The Washington Post. De staat Maryland, waaronder de brug valt, claimt zelf ook een schadevergoeding.

De eigenaar, Grace Ocean Private Limited, en de exploitant, Synergy Marine Pte Ltd, kwamen via het ministerie van Justitie tot een akkoord met de Amerikaanse autoriteiten. Die reageerden opgelucht op het akkoord. Het voorkomt jarenlange strijd en kosten tussen de partijen.

Het onder Singaporese vlag varende schip blokkeerde een van de drukste havens van Amerika sinds het op 26 maart problemen kreeg en tegen een steunkolom van de brug botste. Daardoor stortte de brug in en kwamen zes arbeiders om het leven.

Justitie stelde vast dat het containerschip voor de botsing technische problemen had en dat ook de bemanning fouten had gemaakt. Deze problemen hadden volgens het ministerie kunnen worden voorkomen als de eigenaar en de exploitant zich aan de veiligheidsvoorschriften hadden gehouden en een goed opgeleide bemanning hadden aangesteld.

De eigenaar kan ook claims tegemoet zien van de families van de zes mensen die omkwamen bij de botsing en werknemers die werden gedupeerd omdat de toegang tot de haven van Baltimore na de botsing was geblokkeerd.