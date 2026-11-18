DEN BOSCH (ANP) - Diverse overheden hebben ruim 4,5 miljoen euro bij elkaar gelegd om het aantal karakteristieke 'bakenbomen' langs de Maas flink te vergroten. Tussen Boxmeer en De Biesbosch bij Geertruidenberg, een afstand van zo'n 100 kilometer, moeten aan weerszijden van de rivier zo'n 1100 extra bomen komen. De provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg, veertien gemeenten langs de Maas en het Rijk dragen gezamenlijk de kosten.

Langs de rivier die door deze drie provincies kronkelt, stond voorheen om de 110 meter een boom. Ze werden bijna een eeuw geleden geplant, als 'baken' voor schippers in de tijd dat schepen nog geen radar of andere navigatieapparatuur hadden. Schippers konden bij hoog water aan de bomen zien waar de vaargeul liep en waar de uiterwaarden begonnen. "De bakenbomen hebben decennialang mensen de weg langs de Maas gewezen", zegt de Brabantse gedeputeerde Saskia Boelema. "Deze bomen vertellen het verhaal van de Maas."