Donderdag 19 november is het zover: Grand Theft Auto VI verschijnt op PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Een pc-versie is er nog niet. De standaardeditie kost in Europa €79,99.

Achter die release zit een ontwikkeling van ruim acht jaar. Dit najaar liet Rockstar Games voor het eerst openlijk zien hoe het spel is gemaakt. Dat verhaal gaat minder over auto's stelen dan over een bedrijf dat zichzelf opnieuw moest uitvinden.

Begonnen als 'Project Americas'

In 2015 vloog een groep topmensen naar Miami voor het eerste onderzoeksbezoek. De werktitel was Project Americas: het plan besloeg grote delen van Noord- en Zuid-Amerika. Later bleef daar een nagemaakt Miami van over, Vice City, met de omgeving eromheen.

Eerst moest Red Dead Redemption II af. Daarvoor zette Rockstar bijna het hele bedrijf in, waardoor GTA VI jaren opschoof. Na die release vertrok medeoprichter en hoofdschrijver Dan Houser. Drie ontwikkelingshoofden namen het roer over: Rob Nelson, Phil Hooker en Aaron Garbut. Dat is ongebruikelijk in de gamewereld, en sommige medewerkers klaagden over besluiteloosheid.

Eind 2019 stond het geraamte van het verhaal: het criminele stel Jason Duval en Lucia Caminos. Daarna volgde wat Nelson "een donkere periode" noemt, toen de koers nog niet helder was. Door de pandemie lagen de studio's voor motion capture stil. Gefrustreerde senior ontwerpers vertrokken.

Een bedrijf dat verdubbelde

Toen Red Dead Redemption II in 2018 uitkwam, had Rockstar 2.441 medewerkers. In augustus 2026 waren dat er 4.711, verspreid over twaalf vestigingen.

Dat ging niet zonder kleerscheuren. In september 2022 kwam een hacker via phishing binnen in de interne Slack. Daarna lekten tientallen video's uit van het onaffe spel. Garbut vergeleek het met iemand die door je vuile was gaat.

Daarna kwam er streng beleid. Sinds 2024 werkt iedereen vijf dagen per week op kantoor, en van buitenaf zijn de servers niet bereikbaar. Wie thuis moest blijven voor de kinderen, moest een vakantiedag opnemen. Toch lekte er in augustus opnieuw materiaal uit.

Minder crunch, wel conflict

Red Dead Redemption II vroeg maandenlang werkweken van zestig uur. Daarna beloofde de top dat het anders zou gaan: meer mensen, een realistischere planning en compensatie in vrije tijd of geld. Perfect was het niet, erkent publishingbaas Jennifer Kolbe, maar wel beter.

Het pijnlijkste dossier speelde vorig jaar. Rockstar ontsloeg toen 34 mensen, van wie de meesten een vakbond probeerden op te richten. Het bedrijf zegt dat zij vertrouwelijke informatie deelden op Discord, wat de ontslagenen betwisten. De zaak lag voor bij een arbeidstribunaal in Glasgow.

Uitstel door een tekort aan figuranten

De eerste trailer verscheen op 4 december 2023 en haalde 93 miljoen views in 24 uur. Dat was een YouTube-record voor een video zonder muziek. Die trailer beloofde een release in 2025. Het werd eerst mei 2026 en daarna november.

Een opvallende reden: er waren te weinig personages om de wereld te vullen. Rockstar bouwde daarom in Los Angeles een studio die alleen bijfiguren schrijft en maakt.

Hoe duur was het?

Een bedrag noemt Rockstar niet. Kolbe ontkent wel dat het spel meer kostte dan 1,5 miljard dollar, het bouwbudget van de Burj Khalifa in Dubai. Toch is GTA VI vrijwel zeker het duurste spel ooit. De voorverkoop leverde naar schatting al een miljard dollar op.

Volgende keer sneller

De engine, de tools en het team zijn nu klaar, en daarmee moet het volgende project sneller gaan. Een nieuwe game gaat geen acht jaar meer duren, belooft Hooker.

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