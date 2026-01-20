ECONOMIE
Miljoenen extra voor energiesteun aan kleumend Oekraïne

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 19:05
anp200126218 1
DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet stelt dit jaar 23 miljoen euro extra beschikbaar voor energiesteun aan Oekraïne. Dat heeft staatssecretaris Aukje de Vries (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp, VVD) bekendgemaakt tijdens een bezoek aan dat land.
Het extra geld wordt gebruikt om gas te kopen in het buitenland en voor spoedreparaties aan energiecentrales die door Russische beschietingen en bombardementen zijn verwoest. Nederlandse bedrijven leveren daarvoor het materiaal, zoals kabels en generatoren.
"Ik zie hier met eigen ogen hoe Oekraïense energievoorzieningen doelwit zijn van Russische agressie", zegt De Vries. "Hierdoor zitten miljoenen Oekraïners in het donker en de kou." De totale bijdrage van Nederland in 2026 komt hiermee op 133 miljoen euro.
