Miljoenen van Rijk om Zeeland beter bereikbaar te maken

MIDDELBURG (ANP) - Zeeland heeft met het Rijk afspraken gemaakt over het beter bereikbaar maken van de provincie. Zo is het Rijk van plan om in de voorjaarsnota 3,7 miljoen euro te reserveren om de doorstroming op de N57, ook wel de dammenroute genoemd, te verbeteren. Met dat geld wil de provincie een te krap vormgegeven rotonde bij Serooskerke op Walcheren aanpakken.

Zeeland heeft die afspraak gemaakt tijdens het jaarlijkse overleg over het meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport, meldt de provincie. In het gesprek ging het ook over onderhoud en renovatie van wegen en andere infrastructuur in Zeeland de komende jaren. Weggebruikers kunnen daar veel overlast van hebben.

Daarom hebben het Rijk en provincie afgesproken om samen maatregelen te nemen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. "Hiervoor wordt vanaf 2025 de organisatie Zeeland Bereikbaar opgericht. Het Rijk stelt hiervoor in totaal 875.000 euro ter beschikking", meldt de provincie.