Provincie steekt geld in bevrijdingsfestival Groningen

GRONINGEN (ANP) - Het bevrijdingsfestival in Groningen lijkt volgend jaar gewoon doorgang te kunnen vinden. De provincie geeft 35.000 euro subsidie aan de stichting achter het festival om de dit jaar opgelopen financiële tekorten te dekken. De stichting moet wel komen "tot een gedegen en breed gedragen plan voor het Bevrijdingsfestival 2025 waarbij risico's zo veel mogelijk worden vermeden", aldus de provincie.

De veertien gratis festivals die op 5 mei worden georganiseerd in de twaalf provincies vrezen kaalslag. Hun reserves verdampten tijdens de coronajaren en vorig jaar kampten ze met slecht weer. De regering droeg dit jaar bij uitzondering in totaal 1 miljoen euro bij, waarna de geldkraan dicht zou gaan. Het kabinet liet vorige week echter weten de bevrijdingsfestivals mogelijk nog één editie uit hun geldnood te helpen.

Eerder besloot de provincie Zuid-Holland al de twee bevrijdingsfestivals in de provincie structureel meer geld te geven. In Noord-Holland is hulp in aantocht voor bevrijdingspop in Haarlem. De provincie gaat op korte termijn in gesprek met de festivalorganisatie en de gemeente om tot een structurele oplossing te komen. Hiervoor was in Provinciale Staten vrijwel unanieme steun na een initiatief van D66 en BBB.