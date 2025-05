Miljoenenfout bij fiscus met uitkering wegenbelasting provincies

DEN HAAG (ANP) - De Belastingdienst heeft door een rekenfout tientallen miljoenen euro's te veel uitgekeerd aan de provincies. Het betreft het deel van de motorrijtuigenbelasting dat naar de provincies gaat. "We voeren constructieve gesprekken met de provincies over hoe we dit op een goede en praktische manier kunnen oplossen", aldus een woordvoerder van de Belastingdienst. Volgens hem gaat het om enkele tientallen miljoenen euro's.

Enkele provincies klopten bij de Belastingdienst aan, omdat ze aanzienlijk meer aan motorrijtuigenbelasting ontvingen dan ze hadden begroot. Zo kreeg Zuid-Holland, de provincie in Nederland met de meeste geregistreerde voertuigen, afgelopen jaar 12 miljoen euro meer dan verwacht (bijna 404 in plaats van de begrote 391 miljoen).