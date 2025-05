Optredens halve finale songfestival online gelekt

BASEL (ANP) - De optredens van de halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn maandagavond gelekt op X. Ook het optreden van de Nederlandse inzending Claude staat online.

De opnames zijn maandagavond gemaakt tijdens de eerste repetitie met publiek in Basel. Het is niet bekend wie de beelden heeft gelekt. De eerste halve finale is dinsdagavond. Daarin treedt ook Claude op.

AVROTROS zegt "bekend" te zijn met het uitlekken van de beelden. Het AD was het eerste Nederlandse medium dat schreef over het lek op X. "Het is wat het is, hoe jammer ook dat de afspraken niet gerespecteerd worden. C'est la vie", aldus een AVROTROS-woordvoerster. "Wij zijn inmiddels wel bekend met uitlekken. Het gaat nu om de show van vanavond, dat is veel belangrijker."

Eerder lekte het nummer C'est La Vie van de 21-jarige zanger al uit. Hij zou zijn nummer eind februari officieel presenteren, maar een dag eerder stond het al op sociale media.